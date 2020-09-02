《周偶》SJ D&E 预告公开！银赫表示身高比东海高3公分，光熙：我们四人之间有必要比身高吗？
综艺 2020年9月2日 星期三10:00 Yuan
Super Junior-D&E东海、银赫出演了《一周偶像》，由利特代替银赫担任特别MC与光熙展开合作，昨日（1日）先公开预告。
在「你和我比」环节中，东海先对银赫：「你的高音比不过我吧？」银赫：「那真棒啊！」主持人光熙马上说：「不能生气，要先认证。」银赫：「我生气了吗？羡慕也是很正常啊！」
换银赫对东海：「呀～这个能说吗？我的身高比你高三公分。」东海马上表示：「认证！」结果光熙：「我们四人之间有必要比身高吗？」字幕还出现「도토리키재기（矮子里挑高个，类似半斤八两）。」银赫也解释：「虽然只是那么一点的斗争，三公分就是多放一个鞋垫的感觉。」之后...还比到了头皮，利特还火上浇油（笑）！
后来，银赫又说：「节目不是我做得更多吗？其实本来公司是...出道初期那些有冲击的综艺《情书》，都把东海推上去了，看看现在的情况吧！在电视节目圈是我啊！」东海也表示认可：「你的话没错，但你出演过《情书》吗？」银赫：「客串出演过，客串！」
最后利特也说：「两人可以这么随意的谈话，是因为20年的知己。」而这一期节目将在今日下午5点（韩国时间）播出，别忘了看播出哦～
另外，Super Junior小分队Super Junior-D&E将明日发行第四张迷你专辑《BAD BLOOD》，歌曲抢先听也公开了，大家都听了吗？
（图：MBC、SM）
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