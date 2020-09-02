超强卡司电影《非常宣言》因疫情中断2周拍摄：损失超过10亿韩元
电影 2020年9月2日 星期三09:59 Erin
电影《非常宣言》发行公司日前透过正式声明表示，因最近参与该片的某相关人士在外曾与新冠肺炎确诊者接触，所幸该人士的判定为阴性，但剧组人员也进行预防性自我隔离，因此暂时中断拍摄。
SHOWBOX表示：「最近因肺炎疫情以首尔及首都圈为中心持续扩散，因此制作公司要求考量是否需要中断拍摄，为保护演员们与工作人员们的健康与安全，以及防止疫情再度扩散，决定暂时中断拍摄，直到环境条件许可，能够重新进行拍摄为止。」
《非常宣言》是描述在飞机在面临到灾难时，根据机长的判断，无法再正常继续飞行，并宣布无条件著陆迫降的紧急状态航空用语。是一部以飞航灾难为素材的电影，并邀情强大华丽卡司共同演出，包含宋康昊、李炳宪、全道嬿、金南佶、任时完、金素珍以及朴海俊等。因疫情关系而中断了2周期间的拍摄，电影《非常宣言》据悉所造成的损失超过10亿韩元。
不过在这段声明发表之后的一天，也就是9月1日，有报导指称虽然已知有相关人曾与确诊者接触，但仍持续进行拍摄，制作人并因此引咎辞职。据悉，被指称的所谓相关人是一位演员，并且与最近爆发大量确诊者的剧团的人员是家人关系。SHOWBOX也表示：「当天该演员被保健机关要求进行筛检，所以当天讨论后便结束了拍摄，隔日也马上中断。接下来的2〜3日有持续拍摄，不过因疫情持续升温，暂时中断拍摄是正确的选择。」
照片：《非常宣言》海报、TVDaily
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