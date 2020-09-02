BTS防弹少年团创K-POP历史首夺「Billboard HOT 100」冠军！总统都都发来了贺文：壮举～
明星 2020年9月2日 星期三08:00 Rui
防弹少年团英语新单曲《Dynamite》空降Billboard HOT100榜冠军，创造了K-POP历史。
《Dynamite》不仅是防弹少年团第一支冠军单曲，也是他们第四支TOP 10单曲，更是亚洲艺人史上首支HOT 100冠军单曲，是近3年来单周销量最高的歌曲！好消息传出，BigHit Entertainment官推也第一时间更新，「OH MY！Billboard ' Hot100' No.1！非常感谢全世界的ARMY！是你们让《Dynamite》闪闪发光！」。
防弹少年团在世界歌坛上创下的这一历史也被韩国文在寅关注到，他发来了贺文，表示：「防弹少年团作为韩国歌手首次获得Billboard"Hot 100"第一名，书写了K-POP的新历史。 在「主专辑排行榜」上四次登上冠军宝座后，又创下了包揽两大排行榜的新纪录。 真了不起， 这是提升K-POP自豪感的壮举。 荣获冠军的《Dynamite》是一首向与COVID-19抗争的全世界人民传递安慰和希望的歌曲，所以意义更加深刻。 这将对因COVID-19而倍感痛苦的我国国民带来莫大的安慰。 衷心地祝贺你们。 」
防弹少年团成员们自己也对这一成绩欣喜不已，JIMIN在第一时间通过官推表达了自己的心情，表示：「刚才和SUGA哥聊了，真的太谢谢你们了。 ARMY们对不起，我不知道该写些什么，呜呜呜呜呜呜，眼泪不停往下流」、「太不真实了，弄得我都没困意了」。 而SUGA则在Weavers上留下一串「呜呜呜呜呜」哭泣声，可见成员们自己有多么的激动。
最后恭喜防弹少年团获得如此傲人成绩！
「图：twitter、NATE PHOTOS」
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