朴宝剑今日非公开入伍！新作《青春记录》《徐福》9月起陆续公开
明星 2020年8月31日 星期一11:47 Sani
希望朴宝剑服兵役期间健康平安啊！粉丝们在这里等你回来！
演员朴宝剑将於今日（8月31日）入伍，在庆尚南道昌原市镇海区海军教育司令部旗下的海军基础军事教育团接受为期6周的基础军事训练，之后作为海军文化宣传兵履行兵役义务，预计在2022年4月退伍。
考虑到疫情因素，朴宝剑的入伍将不举办活动、不公开时间，彻底低调进行。 所属社也发文劝大家不要前往现场，「把对演员的支持和鼓励放在心里」。
据悉，朴宝剑在今年5月报名了海军文化宣传团的钢琴领域（键盘兵），6月初通过面试考试和技能测试，获得合格通知。
不过虽然朴宝剑本人入伍，大家还是可以继续在影视作品中看到他！朴宝剑主演的tvN新月火剧《青春记录》将在9月7日开播，目前朴宝剑的所有戏份已经拍完。 因为疫情严重化，原本计画线上进行的发布会也已经取消。
此外，朴宝剑主演的电影《徐福》也已经完成拍摄，正在准备上映。 暂且就通过这些作品慰藉对朴宝剑的思念之情吧！
（图源：Blossom Ent.，tvN）
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