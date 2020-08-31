BTS防弹少年团JIMIN是天才爱豆吧！穿不同衣服唱同一首歌时，细节全变了～

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爱豆演绎自己歌曲的时候，会因为服装不同而改变表情、气质、氛围吗? 能做到的应该就是天才爱豆吧。

防弹少年团成员JIMIN在新曲《Dynamite》中明明演绎的是同一首歌曲，MV版和B-SIDE版本中却因为服装不一样，整个人的气质发生了180度的大转变，让ARMY们惊讶「这根本不是同一个人，而是哥哥和弟弟吧」。



穿上马卡龙色系衬衣、休闲短裤，梳著齐刘海JIMIN是活泼生动又带著清凉感的大男孩，动作是俐落干净的。 当他穿上了夹克、阔腿裤等带著复古味道的服装，梳著背头，留下一撮刘海时，整个人变得闷骚起来，油而不腻，手势都跟著变成了兰花指，自带阴柔美~



이 부분 뮤비랑 비사이드랑 컨셉 개 다른데 둘 다 ㅈㄴ 완벽하게 소화해낸거 개발려 왼쪽은 롤러장 휩쓸던 OPPA고 오른쪽은 상큼팝핑캔디냥임 pic.twitter.com/L0R4oB7lE5<;/a> — ᴄᴏʟᴅ (@cold2127) August 24, 2020

对比不要太明显了~



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JIMIN自己也说有一项特技就是下意识的会根据成员们的心情、服装、舞台设置等改变自己的舞姿~这就是天生的爱豆吧！！



「图：twitter、BIGHIT」

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