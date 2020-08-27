这个阵容太让人期待了！「朱里」朴圭瑛有望出演tvN新剧《恶魔法官》与池晟、朴珍荣合作！
韩剧 2020年8月27日 星期四14:33 Yuan
朴圭瑛和朴珍荣之前有合作过《魔术学校》，不知道会不会再次合作呢？也好期待池晟的新剧啊！
《恶魔法官》讲述将法庭变成真人秀，严厉惩戒恶人的审判长和好奇他真面目的陪审员，两个男人互相追逐，想要揭露彼此又想要毁掉彼此的故事。目前池晟、朴珍荣都接到了出演提案，正在进行讨论中。
今日（27日），有媒体报导：「朴圭瑛将作为主演加入明年播出的tvN新剧《恶魔法官》。」据悉，她将在剧中饰演金佳温（朴珍荣 收到的角色）的好友尹秀贤，从幼稚园开始向佳温表白5次，即是遭到拒绝也不懂放弃的女人，也是他最讲义气的朋友。
对此，朴圭瑛的所属社也回应：「接到了《恶魔法官》尹秀贤一角的出演提案，正在积极讨论中。」
而朴圭瑛在刚终映的《虽然是精神病但没关系》中饰演「南朱里」，受到不少观众的喜爱。之前她出演过《只是相爱的关系》、《第3种魅力》、《罗曼史别册附录》、《绿豆花》等剧，每个角色皆展现了不同的魅力。（延伸阅读：长卷发、古装造型、俐落短发，大家是从哪一部作品认识朴圭瑛？）
另外，《恶魔法官》由《汉摩拉比小姐》文宥硕编剧执笔、《赤月青日》崔政奎导演执导，预计在明年上半年播出！
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艺人所属社、tvN、JTBC)
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