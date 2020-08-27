這個陣容太讓人期待了！「朱里」朴珪瑛有望出演tvN新劇《惡魔法官》與池晟、朴珍榮合作！
韓劇 2020年8月27日 星期四14:33 Yuan
朴珪瑛和朴珍榮之前有合作過《魔術學校》，不知道會不會再次合作呢？也好期待池晟的新劇啊！
《惡魔法官》講述將法庭變成真人秀，嚴厲懲戒惡人的審判長和好奇他真面目的陪審員，兩個男人互相追逐，想要揭露彼此又想要毀掉彼此的故事。目前池晟、朴珍榮都接到了出演提案，正在進行討論中。
今日（27日），有媒體報導：「朴珪瑛將作為主演加入明年播出的tvN新劇《惡魔法官》。」據悉，她將在劇中飾演金佳溫（朴珍榮 收到的角色）的好友尹秀賢，從幼稚園開始向佳溫表白5次，即是遭到拒絕也不懂放棄的女人，也是他最講義氣的朋友。
對此，朴珪瑛的所屬社也回應：「接到了《惡魔法官》尹秀賢一角的出演提案，正在積極討論中。」
而朴珪瑛在剛終映的《雖然是精神病但沒關係》中飾演「南朱里」，受到不少觀眾的喜愛。之前她出演過《只是相愛的關係》、《第3種魅力》、《羅曼史別冊附錄》、《綠豆花》等劇，每個角色皆展現了不同的魅力。（延伸閱讀：長捲髮、古裝造型、俐落短髮，大家是從哪一部作品認識朴珪瑛？）
另外，《惡魔法官》由《漢摩拉比小姐》文宥碩編劇執筆、《赤月青日》崔政奎導演執導，預計在明年上半年播出！
（圖：
藝人所屬社、tvN、JTBC)
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