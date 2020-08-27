金世正通过人脉向太妍、IU等前辈请教：「每一位都真诚发来长文，真的很感动」

金世正通过人脉向太妍、IU等前辈请教：「每一位都真诚发来长文，真的很感动」

明星   2020年8月27日   星期四08:00   ZJM   1

#金世正 参与自己新歌《Whale》的作词作曲，为了这次录音请教的前辈全都回应了，太暖了~~！#太妍 #IU

gugudan金世正在25日的VLIVE纯声音直播中，一边练歌展现歌喉，一边和粉丝聊天沟通。

粉丝问：「录音时，自己监制和老师监制会很不同吗? 」世正：「会的，因为对自己的标准有时会不客观，做不出决定，所以这次向前辈请教了很多。请教一般是怎么做的，或者收到海外的歌曲，guide版本是外语要转换为韩语的情况怎么办等等，向很多前辈请教了。」

世正：「通过（gugudan）Mina向IU前辈请教，又通过美容店老师向太妍前辈请教，还向同公司的张慧真前辈、以前合作过的Lyn前辈请教，好像向唱歌厉害的人全都问了个遍。在录音前是否有本人的技巧之类的，真的一位不落地、全都充满真诚地发来长文，真的很感动，非常有帮助。」

图：IG@dlwlrma、IG@ taeyeon_ss、IG@clean_0828

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留言/评论
  • 韓小蓁
    金世正現在和出道時候的樣子變了不一樣，我認不出來🤔
    1小时前
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