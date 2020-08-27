金世正通過人脈向太妍、IU等前輩請教：「每一位都真誠發來長文，真的很感動」

金世正通過人脈向太妍、IU等前輩請教：「每一位都真誠發來長文，真的很感動」

明星   2020年8月27日   星期四08:00   ZJM   1

#金世正 參與自己新歌《Whale》的作詞作曲，為了這次錄音請教的前輩全都回應了，太暖了~~！#太妍 #IU

gugudan金世正在25日的VLIVE純聲音直播中，一邊練歌展現歌喉，一邊和粉絲聊天溝通。

粉絲問：「錄音時，自己監製和老師監製會很不同嗎? 」世正：「會的，因為對自己的標準有時會不客觀，做不出決定，所以這次向前輩請教了很多。請教一般是怎麼做的，或者收到海外的歌曲，guide版本是外語要轉換為韓語的情況怎麼辦等等，向很多前輩請教了。」

世正：「通過（gugudan）Mina向IU前輩請教，又通過美容店老師向太妍前輩請教，還向同公司的張慧真前輩、以前合作過的Lyn前輩請教，好像向唱歌厲害的人全都問了個遍。在錄音前是否有本人的技巧之類的，真的一位不落地、全都充滿真誠地發來長文，真的很感動，非常有幫助。」

圖：IG@dlwlrma、IG@ taeyeon_ss、IG@clean_0828

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留言/評論
  • 韓小蓁
    金世正現在和出道時候的樣子變了不一樣，我認不出來🤔
    31分前
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