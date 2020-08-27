金世正通過人脈向太妍、IU等前輩請教：「每一位都真誠發來長文，真的很感動」

#金世正 參與自己新歌《Whale》的作詞作曲，為了這次錄音請教的前輩全都回應了，太暖了~~！#太妍 #IU
gugudan金世正在25日的VLIVE純聲音直播中，一邊練歌展現歌喉，一邊和粉絲聊天溝通。
粉絲問：「錄音時，自己監製和老師監製會很不同嗎? 」世正：「會的，因為對自己的標準有時會不客觀，做不出決定，所以這次向前輩請教了很多。請教一般是怎麼做的，或者收到海外的歌曲，guide版本是外語要轉換為韓語的情況怎麼辦等等，向很多前輩請教了。」
世正：「通過（gugudan）Mina向IU前輩請教，又通過美容店老師向太妍前輩請教，還向同公司的張慧真前輩、以前合作過的Lyn前輩請教，好像向唱歌厲害的人全都問了個遍。在錄音前是否有本人的技巧之類的，真的一位不落地、全都充滿真誠地發來長文，真的很感動，非常有幫助。」
단 한분도 빠짐없이 세정이의 고민에 성심성의껏 장문의 문자로 큰 도움을 주신— #김세정_Whale 나들 (@ND0828) August 25, 2020
아이유 선배님 태연 선배님 장혜진 선배님 린 선배님 등등 선배님들께 이자리를 빌어 감사드린다고 https://t.co/VqpQcrGzYf pic.twitter.com/bcT5yWoKh1
圖：IG@dlwlrma、IG@ taeyeon_ss、IG@clean_0828
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