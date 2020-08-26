新剧《私生活》徐玄&高庚杓「高富帅美CP」确定出演人气综艺《认识的哥哥》！
综艺 2020年8月26日 星期三14:45 MiJimin
两位都是私底下拥有反转魅力的艺人，好期待啊～！！！（这一期转学生颜值好高好登对XD）
今天下午最新消息，即将携手主演 JTBC 新剧《私生活》的徐玄和高庚杓，这一回将一起转学到《认识的哥哥》，也很期待两人的综艺魅力。
两人将参与27日的节目录制，也是为了宣传合作的新剧《私生活》，其中，徐玄已经是第三次出演《认识的哥哥》，每一次出现都带给哥哥们惊喜的综艺感，而高庚杓则是第一次出演，两人的默契和综艺感究竟会如何发挥，与哥哥们见面后又会迸出什么样的全新火花？也令人相当期待！
两人出演的这一期节目将会在9月份播出，另外，《私生活》预计在9月16日21:30首播，讲述「生活型诈欺师」不经意介入国家机密，为了能生存下去而施展所有诈欺技巧，和大企业展开诈欺对决的故事。其中也能看到韩国人在时代变迁之下，为生存而不得不从事诈欺业的家庭生活，反应了相当写实的现况。
（图：官方剧照／IG）
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