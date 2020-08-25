BTS防弹少年团原型电视剧《蓝色天空》选角结束了！传徐志焄主演，他适合演谁？

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以BTS防弹少年团为原型，从他们学生时期一直到出道时面貌的电视剧《蓝色天空》在ARMY间引爆火热反响。

电视剧大框架虽然是防弹少年团，但具体内容会有所改变，并且7名主演将全部选择新人演员，角色的名字也不会是成员们的本名。 据电视剧制片商透露已经进结束了选角工作，但是主演阵容、制作组的构成、拍摄、编排等细节全都捂得严严实实，只知道9月开拍，明年开播，出自之外没有透露一丝风声，更叫粉丝好奇。 不过，最近的韩国收到COVID-19疫情余波的影响，很难尽快投入拍摄。



因不是防弹少年团本人来拍摄，最让ARMY们好奇的就是导演会挑选怎么样的人来饰演这七位少年。 唯一传出的消息就是演员徐志焄要担任主演，具体出演哪位成员还无从得知。徐志焄也是科班出身，主演过电视剧《鸡龙山仙女传》、《花党》等剧，演技可圈可点。 不过徐志焄方面回应，暂时还无法确认。



最后，小编觉得被选上的新人演员一定要有一颗强大的心，毕竟饰演的原型有强大的粉丝基础，且势必会被拿来和原型比较，对他们来说绝对称得上是一项大挑战。

「图：BIGHIT、NATE PHOTOS」

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