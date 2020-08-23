Wuli Wannable～ 有追看Wanna One解散后成员们的主演韩剧吗？

刚过去的八月初是Wanna One出道三周年纪念日，即使解散了一年多，成员们的友情还是没变啊！不过他们的演艺路线就有新变化，继去年朴志训跟邕圣佑都拍剧后，连NU’EST的黄旼炫也首次拍剧啦～
Wanna One解散后第一位拍剧的成员是邕圣佑，他跟金香起主演了《18岁的瞬间》（可以按此到黄Viu煲剧平台重温）。邕圣佑在剧中饰演独来独往的转校生崔准宇，经常受到金香起照顾，两个人慢慢产生感情。虽然学生时代的初恋要低调行事，但邕圣佑这个笑容真的太甜了！（私心提示，邕圣佑还有唱OST喔～
邕圣佑跟金香起「分手」后，就跟辛睿恩谈恋爱了！他们主演的新剧《境遇之数》即将在下个月11日首播，以朋友变为恋人的可能性为主题，辛睿恩单恋邕圣佑10年，但对方到现在才变得在意她，从而成为恋人。虽然主要是成年后的剧情，但应该会有学生时代的场景吧，大家又可以期待邕同学啦XD 而邕同学在预告中一直叫女主角的名字，有谁想当他的景雨妍吗？
Wanna One中第二位拍剧的就是童星出身的朴志训，他在解散后接拍了《花党：朝鲜婚姻工作所》（按此可到黄Viu煲剧平台重温）。在剧中他是朝鲜最强媒人「花党」的其中一员，应该是史上最可爱的媒人吧ㅋㅋㅋ 剧情是以「花党」把孔升妍改造为淑女为主，不过中间会穿插好笑的场面，例如选媒婆大会竟然有古装版《Pick me》！志训啊，找到你的pick吗？
黄旼炫才刚成为「凤南高中」的黄学长，现在就毕业成为电视台部长高恩泽了XD 他在新剧《Live On》(暂定9月首播)中是个完美主义的人，拍档郑多彬则是为了找寻揭露自己过去的人而进入电视台的明星，所以两人就成为了死对头。不知道看起来文静的黄旼炫在这部爱情喜剧会有甚么表现呢～ （也等著黄旼炫唱OST啊！！
Wannable觉得之前邕圣佑跟朴志训的演技如何呢？接下来要好好期待邕圣佑的新剧和黄旼炫的第一次啦，到时候香港观众可到黄VIu煲剧平台追看《境遇之数》和《Live On》喔！
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