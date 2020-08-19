这个太让人期待啦！姜河那友情出演电影《Dream》与朴叙俊、IU再相会，已经完成了拍摄！
电影 2020年8月19日 星期三12:44 Yuan
《鸡不可失》李炳宪导演新作《Dream》由朴叙俊、IU、李玹雨等人主演。
讲述面临球员生涯最大危机的足球选手「尹洪大」（朴叙俊 饰）和生平第一次踢球的特别国家队队员挑战世界杯的愉快故事；IU饰演拍摄足球队纪录片，梦想成为电视台PD的「李素敏」，今年5月开始投入拍摄。
今日（19日），有媒体报导：「姜河那最近结束了《Dream》拍摄，友情出演了电影。」而姜河那的所属社方面也表示：「这次的友情出演是和李炳宪导演、朴叙俊、IU的交情促成的。」
姜河那曾出演过李炳宪导演作品《二十》，和朴叙俊合作过电影《青年警察》（又译：《菜鸟警校生》），也和IU合作过《月之恋人－步步惊心：丽》。拍摄现场感觉就会很欢乐，三人的相遇也让人期待！另外，电影《Dream》预计在2021年上映。
（图：电影《Dream》、TVDaily、电影《青年警察》、SBS、《cosmopolitan》）
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