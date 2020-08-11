NeonPunch 宣告解散 三成员组小分队 XUM 继续活动！
KPOP 2020年8月11日 星期二12:24 施乃琪
由 Dayeon、Dohee、Baekah、May 和 Iaan 组成的 NeonPunch 才出道两年多，但是在今天结束后，这组女团就要正式解散了！
NeonPunch 所属经纪公司 A100 Entertainment 今天（11 日）发出官方公告，表示小分队 “XUM” 出道日期已近在眼前，经过长久来的思考后，决定在今天宣布 NeonPunch 的解散消息。「很遗憾，让很多粉丝再也看不到期待已久的 NeonPunch 全员面貌，真的很抱歉。」
NeonPunch 原定於去年 5 月回归，但因为公司财务状况恶化、两位成员中断活动而不断延期；结果今年又碰上重击全球的肺炎疫情，A100 Entertainment 遂判断难以让 NeonPunch 继续维持。
虽然难以再度看到 NeonPunch，不过三位成员 Dayeon、Baekah 和 Iaan 将组成小分队 XUM 继续活动，A100 Entertainment 也在公告的最后表示：「一直以来爱护、支持 NeonPunch 的各位粉丝，在此诚挚地向你们道歉。谢谢你们。」
（照片或影片来源：A100 Entertainment）
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