权珉娥粉丝请求警察彻查「AOA霸凌事件」！雪炫新剧引韩网争议：不想看旁观者演警察

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继权珉娥发文控诉申智珉、金雪炫和FNC娱乐代表韩成浩之后，她的粉丝站出来再次发声，希望警方出面彻查此事。

上个月，权珉娥先是发文揭露自己被AOA队长申智珉霸凌11年，事情以申智珉退队暂告一段落。 8月，权珉娥多次发文并公开割腕照，坦露自己活在痛苦之中，更是点名每个AOA队友，指责她们是队内霸凌事件的旁观者，尤其是雪炫。



日前，AOA粉丝网站中出现了关於彻查队内霸凌事件的相关文字，粉丝表示：「不能再坐视不管了，已经通过国民申闻鼓向首尔地方警察厅提出了调查AOA霸凌事件的请求。 AOA前成员权珉娥8日在SNS上公开了割腕照片，并发布了长文，震惊民众。 虽然没有生命危险，但她之前也上传过试图自杀的照片，让我们无法再安心。 这次权珉娥公点名公开，强烈痛诉这段时间的痛苦。 希望警方早日对此事展开官方调查，惩罚那些做错事情的人。」



事情传开后，就有人提到了雪炫正在拍摄的电视剧《日和夜》，该剧即将於下半年开播。 雪炫在剧中扮演不惜一切代价也要查明案件真相的首尔地方警察厅特殊专案组警卫孔慧媛。 权珉娥公开指责雪炫是霸凌旁观者之后，就有网民指出雪炫不配演警察，更称「作为申智珉的好姐妹，雪炫不可能和此事无关，不想看到现在一直保持沉默的她出现在电视剧里。 」也有不少网友替雪炫鸣不平，称：「把雪炫扯进来就过分了」、「雪炫又没欺负她」、「指责超出道德底线了」等。

显然《日和夜》剧组也一直在关注著事情的发展，剧组对媒体透露：「电视剧已经开拍很久了，雪炫自己不要求离开的话，剧组会按计画继续拍摄。 」

「图：TD、权珉娥IG」

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