權珉娥粉絲請求警察徹查「AOA霸凌事件」！雪炫新劇引韓網爭議：不想看旁觀者演警察

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繼權珉娥發文控訴申智珉、金雪炫和FNC娛樂代表韓成浩之後，她的粉絲站出來再次發聲，希望警方出面徹查此事。

上個月，權珉娥先是發文揭露自己被AOA隊長申智珉霸凌11年，事情以申智珉退隊暫告一段落。 8月，權珉娥多次發文並公開割腕照，坦露自己活在痛苦之中，更是點名每個AOA隊友，指責她們是隊內霸凌事件的旁觀者，尤其是雪炫。



日前，AOA粉絲網站中出現了關於徹查隊內霸凌事件的相關文字，粉絲表示：「不能再坐視不管了，已經通過國民申聞鼓向首爾地方警察廳提出了調查AOA霸凌事件的請求。 AOA前成員權珉娥8日在SNS上公開了割腕照片，併發佈了長文，震驚民眾。 雖然沒有生命危險，但她之前也上傳過試圖自殺的照片，讓我們無法再安心。 這次權珉娥公點名公開，強烈痛訴這段時間的痛苦。 希望警方早日對此事展開官方調查，懲罰那些做錯事情的人。」



事情傳開後，就有人提到了雪炫正在拍攝的電視劇《日和夜》，該劇即將於下半年開播。 雪炫在劇中扮演不惜一切代價也要查明案件真相的首爾地方警察廳特殊專案組警衛孔慧媛。 權珉娥公開指責雪炫是霸凌旁觀者之後，就有網民指出雪炫不配演警察，更稱「作為申智珉的好姐妹，雪炫不可能和此事無關，不想看到現在一直保持沉默的她出現在電視劇裡。 」也有不少網友替雪炫鳴不平，稱：「把雪炫扯進來就過分了」、「雪炫又沒欺負她」、「指責超出道德底線了」等。

顯然《日和夜》劇組也一直在關注著事情的發展，劇組對媒體透露：「電視劇已經開拍很久了，雪炫自己不要求離開的話，劇組會按計畫繼續拍攝。 」

「圖：TD、權珉娥IG」

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