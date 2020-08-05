防弹少年团卖二手衣！拍广告时穿过的衣服捐给慈善商店，义卖善款帮穷人
明星 2020年8月5日 星期三12:52 Sani
近日有网友透露称，在慈善商店里发现了防弹少年团捐来的衣服，细微之处的善心真的好暖~
这名网友留言说：「大发！美丽商店收到了艺人捐赠的衣服，居然有防弹少年团！久违的来做志工，真的大饱眼福。 」
「美丽商店」是一个回收品商店、也是一个慈善团体，主要工作是接受捐赠二手衣并进行贩售，将募得的善款捐给社会慈善和公益事业。
这次防弹少年团捐赠的衣服是他们为乐天免税店拍摄广告时穿的某名牌西服套装，看看广告里的帅气模样：
另一位网友分享说：「据说这不是第一次通过美丽商店卖衣服，一周前有朋友发给我这张照片，说你家孩子们穿过的衣服卖17万元。 」
其实，今年内7月22日美丽商店的官方Twitter就曾PO出与乐天免税店合作的消息，据称当时收到了明星们拍广告时穿戴过的服装和首饰等共计1800余件，照片里的正是防弹少年团为乐天免税店拍广告时穿过的衣服哦！
因为担心人潮聚集，所以PO主们都没有公开具体是哪个分店收到了防弹少年团的衣服，不过已经有不少网友在碰运气逛店时真的见到，於是立即买下XD目前RM、SUGA和Jimin的西服已找到新主人：
既实现了资源再分配、又募得了善款，防弹少年团这次的做法也真的很棒！
（图源：乐天免税店，Twitter@beautifulstore、JELLYCOK、RM_COMMITTEE等）
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