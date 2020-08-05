BTS防弹少年团新歌发行在即 各种预告、两版 MV、三场节目填满廿天！
KPOP 2020年8月5日 星期三13:14 施乃琪
防弹少年团即将在月底推出的久违的英语单曲，为了这首新歌，他们也安排了一连串活动，ARMY 快来记下重要的日子吧！
Big Hit Entertainment 今天（5 日）公开了防弹少年团从 11 日开始到正式发行新单曲〈Dynamite〉前的行程，除了基本的预告照、MV 预告片外，他们也将於 21 日中午 12 点半（韩国时间）举行发片前的倒数 YouTube 直播，紧接著正式发行完整 MV 及音源。
在 21 日当晚，防弹少年团一在 NAVER V LIVE 上再开一场直播，翌日则会开始当是美国 MTV、NBC 频道的《MTV Frest Out Live》和《TODAY》（今日秀），还会在 25 日加码公开另一版 MV，并於月底登上《MTV Video Music Awards》首度公开表演新歌。
特别的是，防弹少年团凭著 "ON" 在今年的《MTV Video Music Awards》中入围了「最佳韩流音乐」、「最佳流行乐」和「最佳编舞」三个奖项，31 日当天除了担任表演嘉宾外，也有机会成为获奖者！
（照片或影片来源：Big Hit Entertainment）
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