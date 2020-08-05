强强联手！安普贤有望接演复仇新戏《Nemesis》与韩素希合作
韩剧 2020年8月5日 星期三11:00 MiJimin
《梨泰院Class》安普贤和《夫妻的世界》韩素希联手，小编觉得很可以啊～！！！（就这样配对成功吧）
最新消息，热门韩剧《梨泰院Class》的安普贤有望主演 Netflix 的新剧《Nemesis》，与《夫妻的世界》韩素希和电影《魔女》朴喜洵合作。（三位都演过很坏的角色啊！演技都很棒…TAT）
《Nemesis》讲述接受组织命令成为警察的女卧底和需要逮捕那个女人的资深男警察陷入爱情的故事。
＊Nemesis，意思：希腊神话中的复仇女神－涅墨西斯。
目前韩素希（卧底）和朴喜洵（组织老大）都已确定接演，安普贤若确定接演，将会在剧中饰演曾是柔道国家代表选手，但因意外而跌入人生低谷，为了报仇而成为刑警的「全弼道」一角，长得帅且身材壮硕。
本剧将由《武法律师》、《人间课堂》（人性课外课）的金镇民导演和金大海编剧合作，预计本月进行台词排练，下个月投入拍摄。
（图：官方/个人IG）
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