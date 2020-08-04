《青春记录》朴宝剑入伍前最后作品：「除了演戏外还体验新人生」
韩剧 2020年8月4日 星期二12:08 Erin
tvN即将推出的新作《青春记录》中，朴宝剑将饰演一位在梦想与现实之间努力热情奋斗的年轻人谢慧俊，透过最新剧照也可看见朴宝剑在剧中除了走上伸展台，也到处辛苦打工维持生计。
《青春记录》描述面对残酷的现实却不绝望，努力守护自己的梦想与爱情，一群年轻人的成长故事。就连作梦都成为奢侈的这个新世代，以各自的方式朝向梦想前进，这些热血成长纪录即将感动呈现，也相信会让所有身处於同样环境的年轻人们大有共鸣。这群青春主角们，也将由朴宝剑、朴素丹、边佑锡共同演绎。
朴宝剑饰演的谢慧俊，虽然对梦想怀抱热情，但也是现实主义者。也许现实并不如意，但他却没有被挫折打倒，朝著自己想要成为演员的梦想而前进。他懂得客观地看待这个世界，也许身边的人对他有著不同评价，但他却未因此动摇，依旧走在自己想走的路上，虽然温和却比任何人更坚定，他是否能如愿成为演员？未开播观众们心中已经为他应援。
新剧照中可看到朴宝剑走上了伸展台，比任何人都亮眼的谢慧俊，坚持梦想还得到各种场合打工，反差相当大。在生活并不轻松的现实中，他并未放弃演员这个梦想，写下只属於自己的青春记录。朴宝剑觉得任何人都可能遇到这些现实上的问题，「谢慧俊这角色相当直率，很理性也拥有独立价值观，很正直而且主观想法明确，在演出这样的角色时，也学习新的生活方式。」
朴宝剑说：「为了演出谢慧俊一角，参考了很多时尚秀伸展台的影片、时尚海报、专访等等的资料，不过日常生活中的谢慧俊，为了目标默默努力面对挑战，是个平凡的20多岁年轻人。就像拥有梦想的同龄年轻人一样，也正在努力呈现现实中的真实样貌。」tvN新月火电视剧《青春记录》将於9月7日晚间9点首播。
照片：tvN
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