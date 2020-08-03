少女时代成员为Tiffany庆生！PO合照大赞寿星：「你是最有热情的人」

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暖暖的友情从未改变过！❤

8月1日是Tiffany的生日，昨天，少女时代成员秀英、Sunny、Yuri、徐玄、孝渊以及Tiffany本人分别在自己的IG上PO出了在一起开生日趴的照片，看起来超开心的！

秀英留言说：「不论是工作还是做人方面都不懂得适度，总是过分尽全力的人。 在我忧郁的时候冲破房门把我捞出来，对我说朋友不要气馁！！比起自己的幸福更希望对方幸福的人。 我的人啊，不论在哪里都不要丧气，一直为你应援！」



Sunny的合照表情都好俏皮XD「我们的首字母不在了好失落~不愧是热情FaNy！不仅是生日，连少女时代13周年都安排好了，好厉害！我们FaNy要幸福哦❤」







徐玄也PO出多张合照，留言说：「热情满满、帅气的人，永远给出真心的人笑起来很美、心灵更美的人❤比蘑菇更闪亮的Tiffany欧尼，谢谢你仍然在我身边，love you sis（但是我们的照片为什么眼睛都这样子.. kk）」





Yuri：「最重要的朋友们，我爱你们。 」





孝渊PO出了两人一起跟著《DESSERT》跳舞的影片：「Tiffa最棒了，生日快乐！」



在 Instagram 查看这篇帖子 Hyoyeon Kim (@hyoyeon_x_x) 分享的帖子 · PDT 2020 年 8月 1 日 下午 10:10

寿星本人Tiffany也分享了美美的照片，留言说：「Feeling loved.」









此外，少女时代结束组合活动后，Tiffany回到美国以Tiffany Young的名字继续歌手活动。 看到大家的友情并未因距离而减淡，真的好开心呀！

（图源：Tiffany、Sunny、孝渊、秀英、徐玄、Yuri IG）

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