《认识的哥哥》预告：朴诚雄、严正化、李善彬、李相仑大咖演员一起转学来啦！
综艺 2020年8月3日 星期一13:10 MiJimin
【节目预告＋电影预告】这次的转学生组合太新鲜啦～，大家千万不要错过喔！
JTBC 热门综艺节目《认识的哥哥》的最新预告中，迎来了新一批的「特级演员」转学生，有严正化、朴诚雄、李善彬、李相仑，四位演技兼具实力派的他们来报到，让人意想不到的全新组合。（合作电影《Okay Madam》）
▼节目预告，本周六晚间九点播出：
聊天过程中，寿根表示「李相仑给人一种升基的感觉」，李相仑提到自己的综艺是从李升基那里学来的（《家师父一体》），而升基是从姜镐童那里学习的，所以要是自己做得不好，就是镐童教得不好，让姜镐童相当慌张！XDDD
而朴诚雄在恶角的演技也是相当出名，任何台词都能演得相当反派之外，也会在节目上大展综艺感。
不论歌手还是演员都是一线的严正化，一出场就让认哥成员们相当激动！李善彬则会带来严正化的热门串烧歌曲，两人的合作和节目表现也相当令人期待！
▼电影《Okay Madam》预告：
（图：JTBC Entertainment／爱奇艺）
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