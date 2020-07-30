韩惠珍：存了500个BTS防弹少年团柾国的影片！你还记得那年的EXO XIUMIN吗？

韩惠珍：存了500个BTS防弹少年团柾国的影片！你还记得那年的EXO XIUMIN吗？

明星   2020年7月30日   星期四09:16   Rui   5

女明星也有可能是追星女孩。

超模韩惠珍近期最爱的爱豆就是防弹少年团的柾国了，她在节目中大方承认自己是追星女孩这一事实，自爆从去年开始坠入了柾国的魅力中不可自拔，光收藏的录像就有500个，每天最大的乐趣就是看柾国。

柾国的神颜和绝妙舞姿，谁不喜欢呢？

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不过，熟悉韩娱圈的小伙伴们可能会发现，韩惠珍这是换了新墙头（饭圈用语，表示追星时没有固定喜欢的明星，非常容易受影响，喜欢这个又喜欢那个，像墙头草一样易变）了? 毕竟4年前的她也曾在节目中公开表示最爱的是EXO XIUMIN。当时韩惠珍说：「经常听EXO的歌，XIUMIN实在是太帅了，只是看著他就会觉得很满足，心情会变超好，祝福他一直身体健康。 」

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如果柾国和XIUMIN进行「理想型世界杯」的话，韩惠珍最后会选谁呢?

「图：《恋爱的干预》、韩惠珍IG、NATE PHOTOS」

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留言/评论
  • Ava Ho
    阿姨我也是如此，但不是厭舊而只是沒有感覺了。 😅
    3小时前
  • Kingsley Belle Evan
    我也是不固定的啦
    3小时前
  • Kin Ka Tao
    我YouTube存了四百個金裕貞影片
    3小时前
  • Chim Chim
    Ching Ching Wong
    3小时前
  • Corlis Chan
    Macy Pang legit me hahahaha
    3小时前
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