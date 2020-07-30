韩惠珍：存了500个BTS防弹少年团柾国的影片！你还记得那年的EXO XIUMIN吗？
明星 2020年7月30日 星期四09:16 Rui
女明星也有可能是追星女孩。
超模韩惠珍近期最爱的爱豆就是防弹少年团的柾国了，她在节目中大方承认自己是追星女孩这一事实，自爆从去年开始坠入了柾国的魅力中不可自拔，光收藏的录像就有500个，每天最大的乐趣就是看柾国。
柾国的神颜和绝妙舞姿，谁不喜欢呢？
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不过，熟悉韩娱圈的小伙伴们可能会发现，韩惠珍这是换了新墙头（饭圈用语，表示追星时没有固定喜欢的明星，非常容易受影响，喜欢这个又喜欢那个，像墙头草一样易变）了? 毕竟4年前的她也曾在节目中公开表示最爱的是EXO XIUMIN。当时韩惠珍说：「经常听EXO的歌，XIUMIN实在是太帅了，只是看著他就会觉得很满足，心情会变超好，祝福他一直身体健康。 」
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如果柾国和XIUMIN进行「理想型世界杯」的话，韩惠珍最后会选谁呢?
「图：《恋爱的干预》、韩惠珍IG、NATE PHOTOS」
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