少女时代太妍出生以来到现在第一次去的地方：还加班到深夜，这一切都是为了粉丝！

少女时代的太妍为了粉丝们第一次踏足了这个地方：东大门。
东大门作为首尔购物圣地，无论是本国人国外还是游客都将之看作是必打卡地，然而十几岁就出道了的太妍透露自己活了32年才在近期第一次踏入东大门商圈，并且一进去就控不住自己一直买买买！！！
最近的太妍沉浸在了DIY手链的乐趣中，之前更是接到了其他爱豆艺人的订单，太妍也尽心尽力地为他们制作了独一无二的配色手链。 这次又接到订单粉丝的她想要大量批发珠子，於是前往东大门，一走入那里琳琅满目的各类物品看得太妍直呼「来到了新世界~」
各种材质、各种颜色、各种尺寸的珠子实在让太妍挑花了眼，加上低廉的价格，她一口气买了一大堆各式各样的珠子回来。 因为偏爱蓝色和紫色，大部份的珠子都是这两个颜色，太妍也笑称「完全是以我的眼光挑的颜色」。
太妍真的会给粉丝们亲自制作手链吗? 当然是真的，很快就有粉丝收到了来自本命亲自设计、亲手制作的礼物，她还给每条手链都起了好听的名字。 这条就是「蝴蝶上的一颗薄荷」
紫色手链叫做「经常见面吧」，（韩语中紫色和经常同音，자주手表生）
紫色味道，葡萄味道！每一条的名字都是太妍认认真真写下的，粉丝们收到该有多么兴奋啊~。
每条手链个都装在了漂亮的盒子里，据说太妍为了串手链还夜晚加班开工。
「图：PANN」
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