在酷暑之下还是一样美丽的仙女孙艺真：「大家为什么都转向后面？」
明星 2020年7月23日 星期四12:06 Erin
漂亮姊姊孙艺真更新了SNS，过人的仙气美貌，就算在这样令人汗流浃背的酷暑中依旧不受影响，长发披肩的她在镜头前展现笑容，也向大家公开近况。
孙艺真於7月22日下午透过自己的IG表示：「一整天都在下雨。不过为什么大家都转到后面去呢？」并且公开了一段自拍影片，虽然短短几秒钟，但穿著白色希腊女神般上衣的她，时而靠近镜头，整理自己的长发，近看也是零缺点的美貌以及清纯感，令许多网友们感到赏心悦目。
孙艺真今年因演出tvN人气电视剧《爱的迫降》而受到广大观众们的喜爱，她也时常透过SNS公开拍摄近况，日前大家也曾看到她穿著帅气跨上重型机车的拍摄影片，时而清纯时而帅气性感的多样化魅力，相信也是孙艺真广受大家喜爱的原因之一。
照片、影片：孙艺真IG
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