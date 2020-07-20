《我独》华莎V Live直播准备过程公开！只换了衣服...还是穿著睡裤，急忙著打直播标题 XD
综艺 2020年7月20日 星期一14:22 Yuan
17日播出的《我独自生活》中，录制当天（6月29日）正好是华莎发行迷你专辑《María》的日子，她也开了V Live直播和粉丝们互动。
为了直播，她也开始做准备：「说的是从5点20分开时，直播30分钟。打扮漂亮一点，尽量有礼貌一点，时隔很久化了妆。」不知不觉距离直播只剩下10分钟，华莎开始挑选要穿的衣服，最后只换了衣服，还是穿著睡裤（笑）！
急忙固定好脚架，但...开直播的时候还有直播标题要打，华莎还大喊：「我没想好...不行现在不能这样（因为已经超过时间了），直播标题就叫Maria。」之后就著急忙的开始，直播结束也会向粉丝的介面一样出现观看总人数、爱心数。
播出后，让不少网友表示：「一直对爱豆直播的页面很好奇，原来几乎一样呢」、「标题还没想好，真的太可爱了」、「只换了上衣，上网路课的真的很有感」、「这集真的看了又笑又哭」、「好真实啊！和我们一样都只换了上衣」、「但最后起来跳舞的时候还是暴露了」等等。
（图：MBC）
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