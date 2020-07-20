欢迎回来！SHINee温流今日退伍，上传手写信：「以后也要经常见面和大家见面，长长久久的一起唱歌」
明星 2020年7月20日 星期一14:02 Yuan
今日（20日），SHINee温流通过官网公开了退伍照片、手写信。
信中：「SHINee WORLD的大家！都过得好吗～？我是SHINee队长温流，向军白期长期间等待的各位表示感谢，以后也要经常见面和大家见面，开心的长长久久的一起唱歌！谢谢大家。」
此外，也录制了语音讯息（请点）：「大家好，我是SHINee的温流，在2020年7月20日结束了军队生活，忠诚！像今天这样的日子本来想亲自跟大家打招呼，但就只能先这样啦！拖了SHINee WORLD的福，给予应援，所以健康地结束军队生活。正如大家给予的喜欢和期待，会努力以比现在更好的样貌和大家见面，稍微再等待一下哦！」明晚他也会进行VLive直播。
温流在2018年12月以现役身份入伍，作为军乐队成员服役，期间也出演陆军音乐剧《新兴武官学校》、《归来》。这个月8日他开始年末休假，由於新冠肺炎疫情的关系，他无需返回部队直接退伍。
日前，SHINee的官网正式启动了「2020 SHINee's BACK」，开始倒数成员们的退伍日期。以国防部队军乐队服役的Key，距离退伍还有79天；以海军陆战队服役的珉豪，还有118天退伍。
（图：SHINee官网、TVDaily）
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