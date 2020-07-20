《我獨》華莎V Live直播準備過程公開！只換了衣服...還是穿著睡褲，急忙著打直播標題 XD
綜藝 2020年7月20日 星期一14:22 Yuan
17日播出的《我獨自生活》中，錄製當天（6月29日）正好是華莎發行迷你專輯《María》的日子，她也開了V Live直播和粉絲們互動。
為了直播，她也開始做準備：「說的是從5點20分開時，直播30分鐘。打扮漂亮一點，盡量有禮貌一點，時隔很久化了妝。」不知不覺距離直播只剩下10分鐘，華莎開始挑選要穿的衣服，最後只換了衣服，還是穿著睡褲（笑）！
急忙固定好腳架，但...開直播的時候還有直播標題要打，華莎還大喊：「我沒想好...不行現在不能這樣（因為已經超過時間了），直播標題就叫Maria。」之後就著急忙的開始，直播結束也會向粉絲的介面一樣出現觀看總人數、愛心數。
播出後，讓不少網友表示：「一直對愛豆直播的頁面很好奇，原來幾乎一樣呢」、「標題還沒想好，真的太可愛了」、「只換了上衣，上網路課的真的很有感」、「這集真的看了又笑又哭」、「好真實啊！和我們一樣都只換了上衣」、「但最後起來跳舞的時候還是暴露了」等等。
（圖：MBC）
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