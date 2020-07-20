无情拒绝粉丝彩虹屁的BTS防弹少年团JIN！「夺命」三连答XD

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现在追星，要是不会吹点彩虹屁都不好意思在明星的SNS底下留言，看到粉丝们对自己的花式夸赞，想必明星们心里一定笑开了花吧。

不过防弹少年团的JIN见到粉丝的彩虹屁真的超镇定，不知道是不是平时窥屏太多了，所以早就对这些彩虹屁产生抗体，完全不为所动。 早前，JIN晒出了自己的最新自拍照，照片里的他坐在沙发上面无表情。 很快就有粉丝在照片下方留言了，称：「天啊，你真的不会老吗? 」没想到JIN很快就回复了这位粉丝，说：「眼周都长皱纹了~」



接著这位小粉丝又留言了，写道：「别说这些不像话的话了，欧巴不管长不长皱纹都不会老！！我爱你！」然而JIN没有接受粉丝们的「吹捧」，而是很冷静地回复：「那个，这位学生，长皱纹就说明老了。 」非常直接的拒绝了粉丝的彩虹屁，哈哈哈~。



因为得到本尊的亲自回复，这名粉丝的留言也被其他人围观、点赞，不停收到信息的她激动到语无伦次，表示要做前滚翻、后滚翻、侧滚翻来表达自己的兴奋。 谁知JIN又来留言了，问：「为什么要做侧滚翻。 」



哈哈哈，JIN继续回复的下去的话，这位小粉丝可能会兴奋到出去跑马拉松了，你放过她吧。

「图：PANN、NATE PHOTOS」

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