颜值高就是任性！赵寅成「迷彩西装＋凉鞋时尚」跃上封面人物
画报 2020年7月17日 星期五09:49 Erin
演员赵寅成为时尚杂志拍摄最新画报，相当有特色的搭配，换作是其他人不知道能否像他这样完美消化？只能说时尚的完成度在脸。
日前时尚杂志Bazaar公开了由赵寅成拍摄的8月号杂志画报，好久没有在公开场合或透过媒体露脸的赵寅成，就连画报后的访谈也不太常见。「会因为作品而进行专访，但是一旦宣传期结束之后，就不太讲什么话。常会想「我真的是如同所说的那样生活著吗？」所以也就减少了发表什么。」听说很少拍摄海报的赵寅成，在镜头前也显得有些生疏。
「要能够在镜头面前完全100％抹去尴尬感，是不太容易的，演戏则是些许的紧张加上自己独自的想法与感情等，所凝聚出来的复杂产物。虽然是我的身体但也有不随著我的心意表现的时候，随著对手的不同，也会用不一样的方式演出，好像都是从0开始，所以才有趣对吧！」
本次的企划是与精品品牌FENDI合作，以休闲服饰得到灵感的2020年FENDI单品，在梦幻般的气氛之下展现出赵寅成特有的气势，融入他迷人的表情与姿态中。赵寅成认为身为一位演员，对自己的生活必须呈现认真态度。「我不希望欺骗任何人，我对我自己有多坦率，我的内心就产生多大共鸣，即使别人不知道这一点，但我自己必须了解。就像总是为了做到最好而努力那样，应该自己了解并且尊重。」
照片：BAZAAR
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