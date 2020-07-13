[有片]别人减肥她增胖？《认识的哥哥》宣美：「那时瘦到看起来快死掉…」
综艺 2020年7月13日 星期一13:46 Erin
由歌手ZICO、宣美以及Monsta X成员Shownu与周宪一同转学来到JTBC节目《认识的哥哥》，宣美提到最近透过运动以及饮食调整方式，让自己增重了8公斤！现场的哥哥们看到宣美都直呼「看起来很健康！」
宣美说：「因为增重了看起来是这样的，谢谢大家。我之前真的太瘦了吗？歌曲“主角”的时候瘦到只有41公斤，感觉好像奄奄一息快死掉，所以现在增加到50公斤。」她也透露了自己增胖的原因。
宣美在综艺节目上的直白说话方式，也是她独特的综艺感，是观众们喜爱她的原因之一。她甚至还说到本集跟她一同演出的ZICO，ZICO相当受欢迎的一首歌曲“A mu no re”原来宣美非常讨厌这首歌曲，她说：「一回到家打开电视的第0台，不是会介绍最近的电影跟音乐吗？背景音乐用的就是那首歌，太常出现了，而且大家都做了舞步的挑战，再也不想做了。」让在一旁的歌曲主人ZICO有点不知所措。
宣美也提到自己的梦想，就是拥有自由自在的灵魂。「我似乎无法做到那么自由，活动期间见到许多朋友们都很自由自在，我觉得我可能太过强迫我自己，太过压抑了。」宣美也提到自己曾在SNS上传了JYP朴轸永的照片这件事，「当时是为了应援朴轸永PD的“FEVER”才上传的照片，结果虽然也有满多应援的留言，却也突然出现了500位不满的留言。」引发全场大笑。
照片：JTBC节目截图
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