好有Sense呀！金赛纶发文应援：「在《虽然是精神病但没关系》里，能看得见秀贤、也能听得到秀贤」
韩剧 2020年7月13日 星期一12:49 Yuan
金赛纶为同公司的金秀贤应援，也为好友李秀贤应援！
12日，金赛纶透过IG限时动态发文：「在《虽然是精神病但没关系》里，能看得见秀贤、也能听得到秀贤，秀贤＋秀贤＝双秀贤（？）」
金赛纶与金秀贤是同所属社Gold Medalist，日前她曾送应援咖啡车到拍摄现场，有不少网友还期待她能去客串；而她与乐童音乐家（AKMU）李秀贤则是超级好朋友，这次李秀贤也演唱《虽然是精神病但没关系》OST，当然要帮好友宣传一下啦！
而李秀贤演唱的OST《我仍活在你的时光里》已在昨日公开，柔和的钢琴旋律和她特有的嗓音与细腻表现力的结合，提高了剧情的投入度。彷佛童话故事般展开的歌词，加上优美的旋律，将剧中主人公的爱情变得更加恳切，大家都有听过了吗？
（图：IG@ron_sae、IG@bardo_catering）
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4小时前