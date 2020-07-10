短篇悬疑剧《李小姐知情》让MBC再度活跃！

MBC新开播的短篇剧集《李小姐知情》创下全国4.2％收视率，除了在水木剧当中的竞争夺冠外，也相当具有话题性讨论，颇受好评。
MBC新水木剧《李小姐知情》从7月8日首播，仅8集长度播出2周。剧情描述一栋重建公寓中所发生的神秘杀人事件，而正为此事件展开搜查的任浩哲（赵汉善饰）与想要赶紧解决这件事情好卖掉房屋的房仲李小姐（姜成妍饰）之间的故事。
《李小姐知情》第一集就描述临时约聘的音乐教室员工梁秀珍，被发现从公寓六楼坠楼，警察任浩哲正赶往现场，一开始认为这是自杀事件的几人看起来与死者都有所关连，甚至有人问「从6楼坠楼会死亡吗？」这样的怪异问题，令人开始怀疑。《李小姐知情》是一部仅8集（一集约35分钟）的短篇作品，首周仅播出4集但剧情发展神速，并且就如女主角在记者会上所言：「不看到最后无法得知结局。」
除了剧情神秘，演员们的表现更亮眼。姜成妍饰演的是担心房价下跌的不动产经纪人，以她的立场无法太感性地看待梁小姐的死亡事件，而曾在SBS电视剧《金牌救援》中演出林东奎招牌选手一角的赵汉善，本次饰演调查此案件的警察。剧中还有曾演出《十八岁的瞬间》《契约友情》的金道烷，也是相当受瞩目的新人演员。
而近来电视剧竞争相当激烈，尤其是JTBC与tvN这一类的有线频道，推出的《夫妻的世界》或《机智医生生活》等都在收视率上表现不俗，MBC等地上波电视台的确需要急起直追。而在上一部作品《老顽固实习生》也算是有著不错的成绩，期望能够以悬疑剧《李小姐知情》再度引起话题。
照片:《李小姐知情》剧照, 制作发表会
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