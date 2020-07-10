[有片]朴敏英最疗愈的私密空间首度公开 !一定要看到最后女神竟然不计形象.......
明星 2020年7月10日 星期五09:52 Erin
演员朴敏英透过youtube频道首度公开自己最疗愈的私密空间，也就是她招待朋友饮食的阳台，以及她的专属工作室空间。影片中窗明几净的感觉令人感到相当舒适，还有她的爱犬Leon跟前跟后一同入镜喔！
7月9日朴敏英透过自己的IG公开了短影片，Youtube频道上更能看到完整Vlog版本。IG上写著：「这是首度公开只属於我的私密空间，欢迎大家来到我的工作室。」影片中可以看到朴敏英先带大家来到顶楼的开放空间，宽敞的顶楼设置有许多美丽的花以及休息用的沙发，更有朋友来访时可以一起吃东西喝饮料的桌子，简直是空中花园餐厅的感觉，还能悠闲地坐著沙发摇椅，喝一杯她最爱的烧酒。
朴敏英说著更示范起如何使用烤肉用具，一边烤著热狗与面包，一边还炒了洋葱当作配料。接下来她带大家下楼来到她的工作室，整间房间以白色为主基调，看来相当明亮舒适。朴敏英也在室内放置著植物，她说这是可以净化空气用的喔！
最后她更把刚刚烤好的热狗面包加上自己炒的洋葱配料，挤上黄芥末并加上酸黄瓜，美味地享用。此时女神也顾不得形象张大了嘴巴咬一口，非常自然不做作的朴敏英，也是大家喜爱她的原因之一。
照片：朴敏英youtube频道截图
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