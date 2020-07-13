【有片】笑到飙方言！BTS防弹少年团JIMIN听到女饭说「欧巴，我男友讨厌你！」之后...

对於有女友的男生们来说，他们的情敌可能不是女生的「男闺蜜」，而是女孩们的「本命欧巴」。
防弹少年团成员JIMIN收到了女粉丝的留言，上面写著：「我男友很讨哥哥，我可以没有男朋友，但没有欧巴的话我会活不下去。 」读到女粉丝「示爱」留言的JIMIN笑到裂开嘴巴，身体后仰，光看身体语言就能知道他有多开心多幸福。 不过JIMIN很理智地回答：「请不要这样，你男友要来揍我了。 」虽然嘴上那么说，但JIMIN的小得意全都写在了脸上，要不然也不会开心到飙方言。
남자친구가 오빠를 싫어해요 오빠없이 못 살아요 남친없인 살아도— (@13xJM) December 18, 2019
흐하핳 그러지 마세요오〰️ 남자친구가 저 때리러 오겠다...
오빠 입꼬리 너무 티나요 pic.twitter.com/wsEZWP55rU
有粉丝将JIMIN的影片拿去分析，得出的结果是「幸福的大学男生的脸」，给出的年龄则是「24岁」，幸福度高达100%，不得不说这款APP分析得还真精准。
「图：twitter、theqoo」
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