李遐怡终於要回归了? ！SNS上传「D-10」照片引猜测 《Running Man》开播10年宋智孝第一次做到的事情！连李光洙都难相信：竟然会是你 Rain / SSAK3 雨龙推出 Kakao 表情包，不愧是最俏皮的天王巨星！XD 【有片】笑到飙方言！BTS防弹少年团JIMIN听到女饭说「欧巴，我男友讨厌你！」之后... 请吃饭还请喝咖啡！奔向IU的「明星们的餐车」，完全是受宠的小公主啊♥ 《尸速列车2：感染半岛》姜栋元回应外型被批评老：「照片真的有点怪连我也吓到了…」 少女时代太妍对忙内徐玄有独特昵称！「对不起姐姐，其实我也想把它磨掉XD」

对於有女友的男生们来说，他们的情敌可能不是女生的「男闺蜜」，而是女孩们的「本命欧巴」。

防弹少年团成员JIMIN收到了女粉丝的留言，上面写著：「我男友很讨哥哥，我可以没有男朋友，但没有欧巴的话我会活不下去。 」读到女粉丝「示爱」留言的JIMIN笑到裂开嘴巴，身体后仰，光看身体语言就能知道他有多开心多幸福。 不过JIMIN很理智地回答：「请不要这样，你男友要来揍我了。 」虽然嘴上那么说，但JIMIN的小得意全都写在了脸上，要不然也不会开心到飙方言。



남자친구가 오빠를 싫어해요 오빠없이 못 살아요 남친없인 살아도

흐하핳 그러지 마세요오〰️ 남자친구가 저 때리러 오겠다...



오빠 입꼬리 너무 티나요 pic.twitter.com/wsEZWP55rU — (@13xJM) December 18, 2019

有粉丝将JIMIN的影片拿去分析，得出的结果是「幸福的大学男生的脸」，给出的年龄则是「24岁」，幸福度高达100%，不得不说这款APP分析得还真精准。



「图：twitter、theqoo」

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