这是什么梦幻阵容！电影《Dream》台词排练：朴叙俊、IU、李玹雨全员出席
电影 2020年5月8日 星期五11:57 MiJimin
这部《Dream》已经列入2020最想看的电影了，三位都是小编最爱啊…TAT
由票房破千万《鸡不可失》（极限职业）的李炳宪导演所全新指导的电影《Dream》，公开了台词排练照，主演朴叙俊、IU、李玹雨等主要演员们皆出席现场。
《Dream》已於7日开拍，讲述的是一位面临球员生涯最大危机的足球选手－尹洪大（朴叙俊 饰）和生平第一次踢球的特别国家代表队员们一起挑战世界杯的愉快故事。
▲IU 剧中饰演拍摄足球队纪录片，梦想成为电视台PD的「李素敏」，▼李玹雨饰演总是小心谨慎的王牌队员「金仁善」，还有金钟秀、高昌锡、郑承吉、杨贤宇、洪万杓、许俊锡、李荷妮…等多位实力派演员加盟，完成了梦幻般的阵容。
李炳宪导演表示：「这部电影是我准备了很长时间的作品，对我来说也是意义非凡，期待与优秀的演员一起合作，努力向观众们展现最好的面貌。」IU也说：「因为这是我首部的长篇处女作，我会带著激动和责任感出演，能够与温暖且值得学习的前辈、同事、演员以及工作人员一起合作，感到非常高兴。」
《Dream》将在2021年上映。（下图为海报）
（图：《Dream》）
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