「月球公约」履行第一弹！水晶男孩「自给自足超高速合宿」的《三时四崽子》15日播出，明日有介绍说明会！
综艺 2020年5月7日 星期四15:02 Yuan
日前，罗䁐锡PD在Youtube频道「채널 십오야（频道15夜）」提到：「如果成功（100万订阅）的话，我们就立刻将李寿根、殷志源送去月球。」
最后...在他们的各种请求下（？）没有到100万，并提到会制作新的节目。
制作组和殷志源进行了事前会议，并问了他有没有想要做的节目？他也说：「像你们知道的一样，我不喜欢一个人做什么，不喜欢掉队。如果想没有负担...舒服的话，想和我们成员水晶男孩成员一起。」
昨日，频道15夜也公开：「频道15夜的月球公约履行第一弹，和水晶男孩（SECHSKIES）殷志源、李宰镇、金在德、张水院一起的自给自足超高速合宿生活《三时四崽子（삼시네세끼）》5月15日（五）晚上10点50分起5分钟！完整版播出后会发布在频道15夜。」
另外，频道15夜也发布明天要直播的消息：「在5月8日11点30分（韩国时间）罗PD会和水晶男孩的成员关於《三时四崽子》的说明会。喘息的三餐、山中的四崽子、捣蛋的三餐、商务的家伙、XX等等，能更了解引发各种猜测《三时四崽子》的机会！错过的话会后悔吧？」
（图：채널 십오야、IG@15ya.baby、YG）
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