「月球公約」履行第一彈！水晶男孩「自給自足超高速合宿」的《三時四崽子》15日播出，明日有介紹說明會！
綜藝 2020年5月7日 星期四15:02 Yuan
日前，羅䁐錫PD在Youtube頻道「채널 십오야（頻道15夜）」提到：「如果成功（100萬訂閱）的話，我們就立刻將李壽根、殷志源送去月球。」
最後...在他們的各種請求下（？）沒有到100萬，並提到會製作新的節目。
製作組和殷志源進行了事前會議，並問了他有沒有想要做的節目？他也說：「像你們知道的一樣，我不喜歡一個人做什麼，不喜歡掉隊。如果想沒有負擔...舒服的話，想和我們成員水晶男孩成員一起。」
昨日，頻道15夜也公開：「頻道15夜的月球公約履行第一彈，和水晶男孩（SECHSKIES）殷志源、李宰鎮、金在德、張水院一起的自給自足超高速合宿生活《三時四崽子（삼시네세끼）》5月15日（五）晚上10點50分起5分鐘！完整版播出後會發布在頻道15夜。」
另外，頻道15夜也發佈明天要直播的消息：「在5月8日11點30分（韓國時間）羅PD會和水晶男孩的成員關於《三時四崽子》的說明會。喘息的三餐、山中的四崽子、搗蛋的三餐、商務的傢伙、XX等等，能更了解引發各種猜測《三時四崽子》的機會！錯過的話會後悔吧？」
（圖：채널 십오야、IG@15ya.baby、YG）
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