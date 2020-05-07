2020全新组合！申成禄、李世荣、安普贤、南奎里确定合作主演MBC奇幻悬疑新剧《Kairos》

全新组合正式登场，渣皇代言人申成禄、实力派童星出身的李世荣、《梨泰院Class》后爆红的魅力男安普贤、《赤月青日》《异梦》的魅力女子南奎里，大家期待这个全新的阵容吗？一起来看看他们在剧中饰演什么角色吧！
MBC 电视台在今早公布了新剧《Kairos》的主演阵容，全新组合引人期待。
《Kairos》是一部穿越时空的奇幻惊悚悬疑剧，讲述金瑞镇（申盛禄 饰）因为年幼的女儿被绑架而备受打击，联系上了生活在一个月前、来自过去的韩爱莉（李世荣 饰），两人为了拯救心爱的家人而奋战的故事。
剧中生活在现在和过去的两人邂逅后，为了挽回已经发生的悲剧，每次都经历新的真相和事件。
▼申成禄饰演的「金瑞镇」，是一位朝著成功而努力并成为最年轻的社长，一切都很完美的他某天突然失去了一切。为了挽回自己的不幸，他和生活在过去的韩爱莉交流，经历一连串无法预测的事情。
▼李世荣饰演的「韩爱莉」，每天都过得很艰辛，为了筹集妈妈的手术费，她半工半读，很小就为了生活而奔波。在艰辛的生活中，她心爱的妈妈突然失踪了，陷入绝望的她开始和生活在未来的金瑞镇联系…。
▼安普贤饰演的「徐道奎」，是和男主金瑞镇同建筑公司的课长角色，头脑好又很能干。他是最先得知拥有强劲气势的瑞镇负责的项目产生漏洞的人。
▼南奎里饰演的「姜贤彩」，是一位家世背景完美的小提琴手，瑞镇的太太，原本幸福的婚姻生活遇到了想像不到的情况。
《Kairos》由《不是机器人啊》《春天来了，春天》朴胜宇导演和李秀贤编剧合作，预计在下半年播出。
（图：官方）
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