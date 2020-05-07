电影《狩猎的时间》李帝勋向往的台湾海竟然不是在台湾拍的！？

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由李帝勋、安宰弘、崔宇植等人主演的电影《狩猎的时间》，主角们相当向往台湾垦丁的蔚蓝海洋，但实际上却不是在台湾拍的？

（＊内文稍稍剧透）

上月底甫上线的电影《狩猎的时间》，时空背景设定为未来经济崩溃的韩国，民不聊生、犯罪四起。曾为了钱而犯罪的俊锡（李帝勋 饰）出狱后，和朋友们基勋（崔宇植 饰）、章浩（安宰弘 饰）还有尚秀（朴正民 饰）重新策画了一场赌场抢案，但踩到了赌场经营人的底线，遭到神秘人「韩」追杀。整场电影花了相当多的时间描写追杀过程，但台湾观众们最印象深刻的却不是枪战，是台词出现了「台湾」与「垦丁」。



电影开场五分钟就提到台湾，俊锡为了钱而涉险，是因为有著「台湾梦」：「有个地方叫『垦丁』，你们知道『台湾』在哪里吧？那边有著翡翠绿的海，还有椰子树，又艳阳高照，跟夏威夷很像……不，简直一模一样。」他在狱中听闻狱友形容的垦丁模样，有了在台湾开设自行车店的梦想。



经历了各种波折，俊锡最后顺利来到台湾开店，但画面怎么看都不对劲，不是台湾人熟悉的垦丁。海洋可能比较难辨别，但街景直接露了馅。画面左方俊锡开设的自行车店飘著浓浓日本风，包括招牌与旗帜设计；画面右方两家店标明「中华料理」，如果是在地料理根本没有加注的必要，「中华料理」四字比较常出现在同样也使用汉字的日本或韩国。假如这些都是剧组搭的景，也失去了「台味」。



事实上海景是在日本冲绳拍摄的，李帝勋曾在IG上传一段海景影片，文中直接曝光真正的拍摄地点：「大家好，我是李帝勋。这是去日本拍摄狩猎的时间时拍下的大海。为了纪念正式开设Instagram而上传。^___^ 近期若有好消息会再来的。是什么消息，敬请期待~*」此影片和剧中画面对比后更能确定海景为日本，而非台湾。



在 Instagram 查看這則貼文 （@leejehoon_official）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 22 日 下午 7:00 張貼

在知道真正场景不是台湾后，不免让台湾观众些许失落，不过光是提及，就已经被视为彩蛋了。

（图：Netflix）

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