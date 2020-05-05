《认哥》Trot 神童飙唱英文老歌，舞蹈神童 cover BTS、Red Velvet 最新热门曲 「雕刻美男」李洙赫脱浴袍大晒背肌、人鱼线，一秒就让综艺变成韩剧的帅气场面！ IU公开新曲宣传片引来朴叙俊围观，「奇葩」留言笑翻粉丝XD 高斗心x智铉寓将主演电影《闪耀的瞬间》合演忘年之交 SPAO最新联名T-shirt：这次是韩国代表电影《寄生上流》！ 又是一个只适合戴儿童口罩的明星！韩素希的巴掌脸也太小了吧 JTBC再度改编BBC影集，金贤珠x池珍熙有望第三度合作！ 赵权＆BTOB徐恩光出演MBC最新综艺《订购大海哟》，本月内播出！ 曹世镐变肌肉男！3个月成功减重12kg，惊现「太平洋肩膀」 【有片】《夫妻的世界》韩素希妩媚厌世妆来了，赶快学起来！ 人气网漫《恋爱革命》假想男主角有他们！据说作家是照著他画的男主～

智铉寓上月底才确认演出电视剧《恋爱虽然麻烦但更讨厌孤独》，现在又有电影消息！

电影《闪耀的瞬间》是个以济州岛为背景的故事，故事以金氏世界纪录海中憋气最久保持人、海女「真玉」为中心，以纪录片导演「景勋」来到济州岛欲采访她而拉开序幕。

真玉一角由国民演员高斗心演出，景勋则由近来组织乐团「十字路口的哥哥们」，又接下电视剧《恋爱虽然麻烦但更讨厌孤独》的智铉寓演出，导演则为曾经受邀海内外影展的苏俊文（소준문）导演。



《闪耀的瞬间》叙述景勋频频被真玉拒绝采访，在济州岛这个陌生的地方，孤独与失去爱人的伤痛让他越来越低落；真玉拒於人外也有她的理由，因为亲身经历过济州岛上曾发生的悲剧历史。两个人后来因为意外偶然亲近了起来，真玉才开始对景勋敞开心房，两个人的关系有时像母子，有时又像朋友。智铉寓将与高斗心演出相差四十年的忘年之交，火花令观众相当期待。

高斗心出身济州岛，身为「济州的女儿」她表示对於海女一职的精神感到非常骄傲，将抱著感激之心参与电影并全心全意投入。智铉寓则引用了《小王子》的名言说：「『重要的东西不是用眼睛可以看见的』，而是用心去看的，希望这部电影能成为那样的好作品。」 苏俊文导演认为能和高斗心老师合作简直是作梦，也很期待智铉寓的演技，并说：「我会努力在美丽的济州岛制作一部美丽的电影。」

《闪耀的瞬间》将於本月开拍，预计6月杀青。

（图：Max Power Entertainment、Lionheart Entertainment）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻