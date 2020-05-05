高斗心x智鉉寓將主演電影《閃耀的瞬間》合演忘年之交

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智鉉寓上月底才確認演出電視劇《戀愛雖然麻煩但更討厭孤獨》，現在又有電影消息！

電影《閃耀的瞬間》是個以濟州島為背景的故事，故事以金氏世界紀錄海中憋氣最久保持人、海女「真玉」為中心，以紀錄片導演「景勳」來到濟州島欲採訪她而拉開序幕。

真玉一角由國民演員高斗心演出，景勳則由近來組織樂團「十字路口的哥哥們」，又接下電視劇《戀愛雖然麻煩但更討厭孤獨》的智鉉寓演出，導演則為曾經受邀海內外影展的蘇俊文（소준문）導演。



《閃耀的瞬間》敘述景勳頻頻被真玉拒絕採訪，在濟州島這個陌生的地方，孤獨與失去愛人的傷痛讓他越來越低落；真玉拒於人外也有她的理由，因為親身經歷過濟州島上曾發生的悲劇歷史。兩個人後來因為意外偶然親近了起來，真玉才開始對景勳敞開心房，兩個人的關係有時像母子，有時又像朋友。智鉉寓將與高斗心演出相差四十年的忘年之交，火花令觀眾相當期待。

高斗心出身濟州島，身為「濟州的女兒」她表示對於海女一職的精神感到非常驕傲，將抱著感激之心參與電影並全心全意投入。智鉉寓則引用了《小王子》的名言說：「『重要的東西不是用眼睛可以看見的』，而是用心去看的，希望這部電影能成為那樣的好作品。」 蘇俊文導演認為能和高斗心老師合作簡直是作夢，也很期待智鉉寓的演技，並說：「我會努力在美麗的濟州島製作一部美麗的電影。」

《閃耀的瞬間》將於本月開拍，預計6月殺青。

（圖：Max Power Entertainment、Lionheart Entertainment）

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