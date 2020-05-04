既可是舞台道具也可送人？MAMAMOO颂乐收到Apink的「奇葩」礼物XD

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Apink为SOLO的MAMAMOO颂乐送上了特别礼物。

日前播出的《Show！音乐中心》里，Apink和颂乐为宣传新曲亮相，Apink最终夺得冠军，站在最前排的Apink说著感言，而普美手里拿著一颗大葱，吸引了所有人的注意。



Apink身后不远处则是穿著绿色舞台装的颂乐，因服装颜色鲜艳，颂乐在一群人中也十分显眼。



Apink说完获奖感言之后就突然走向颂乐，把大葱送给对方，看得颂乐哈哈大笑。 不过颂乐的这身绿色流苏裙确实和大葱很像呢。





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大葱到底是怎么回事？之前吴夏荣还拿在手上跳舞，到底是Apink的道具还是她们向颂乐借用的呢？其实都不是啦，这是Apink精心为颂乐准备的礼物，而且大葱还是孙娜恩亲自买来的。 据吴夏荣透露，大葱的味道十分重~





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没有萝卜（MAMAMOO的MOO和萝卜的韩文同音）就送大葱吧，哈哈哈哈，Apink全员谐星~~

「图：《音乐中心》」

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