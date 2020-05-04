IU的影响力！在SNS上分享OH MY GIRL新歌之后排名大幅度上升
明星 2020年5月4日 星期一09:27 Sani
真不愧是IU啊！也好开心见到OH MY GIRL发展得越来越好！
昨日下午IU在个人IG上PO出限时动态，内容是OH MY GIRL新专辑《NONSTOP》里的一首歌《Dolphin》，在歌名旁边写了两颗小心心，没有其他留言：
随后「OH MY GIRL」和这首歌就分别登上了Melon人气检索词榜的第一和第二！
并且进入Melon「快速上升」榜单的第一！
歌曲在Melon排行榜里的位置也不断上升，昨日下午5点上升了13个名次，来到第68：
下午6点又上升了22个名次，来到第46：
到了淩晨1点，已经来到排行榜第29！
另一个音源网站Genie里也发生了相似的状况，IU更新IG之后《Dolphin》立即上升了34个排名：
最后稳定在第10位：
而音源网站Bugs这边，则最高达到了第2位，第一的正是同张专辑主打歌《Nonstop》！
真的超厉害...... 不论IU还是OH MY GIRL！最后来欣赏OH MY GIRL的可爱舞台吧！
（图源：IU IG，OH MY GIRL FB，Melon，Genie，Bugs）
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