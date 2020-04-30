金泰希终映感想谈到老公Rain，表示「他因为太悲伤而追不下去...TAT」

金泰希终映感想谈到老公Rain，表示「他因为太悲伤而追不下去...TAT」

韩剧   2020年4月30日   星期四14:00   MiJimin   3

【专访】小编可是从头哭到尾啊！《Hi Bye, Mama!》（哈罗掰掰，我是鬼妈妈）真的太有共鸣～太催泪了啦～TAT。

「女神级演员」金泰希在产后复出的首部电视剧《Hi Bye, Mama!》获得了不少好评，收视率与讨论度都相当热烈，相当成功。

她在采访中提到了「终映感想」，表示像做了一场童话般的美梦，作为车瑜理（剧中角色名）的这段时间很开心也很幸福。同时也让自己反思，对所爱的人更加珍惜，因为好的作品而感到温暖且有意义，所以是一段非常值得感恩的时间。

而被问老公和孩子的反应如何？金泰希回答道：「老公觉得很悲伤，说看不了这部剧，女儿年纪还太小，无法理解电视剧在演什么。」

最后，金泰希表示：「在这部剧结束后，暂时会多花时间陪陪家人，在家专心带小孩，专注於我自己的人生并希望能活得更成熟，也期待能尽快再遇到能打动我心的好作品。」

（图：Story J Company）

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留言/评论
  • Koyi Cheung
    又想看. 又不想從頭哭到尾🥺
    34分前
  • 黃球球
    Rain好可愛喔!😂😂😂
    1小时前
  • Janny Law
    最后一集哭到怀疑人生😂
    1小时前
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