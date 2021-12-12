金泰希、徐仁国领唱圣诞颂MV可爱登场～参与演员还有高洙、李施彦、金圣喆、吴涟序、金正贤等

以演员经纪为主的公司Story J Company近日与唱片公司AER MUSIC联手专辑《2021 Christmas Story》，以旗下艺人金泰希与徐仁国为首，并与AER MUSIC旗下歌手合作，主打歌〈Merry Merry Christmas Day〉10日已公开发行。

Story J早在3日就公布圣诞颂企划，并在两日后与AER MUSIC共同公开主打歌〈Merry Merry Christmas Day〉完整参与艺人，包括高洙、金多絮、金瑞庆、南荣珠（AER MUSIC歌手）、Raina（AER MUSIC歌手）、朴成炫、徐仁国、王智慧、李施彦与李菀，以及权秀贤、金圣喆、金正贤、金泰希、裴侑蓝、吴涟序、林智贤、周敏京、太元硕与韩多美，共20名艺人。



〈Merry Merry Christmas Day〉由徐仁国亲自参与作词及作曲，根据官方介绍，是首结合钢琴与吉他旋律的轻快歌曲，还在简单的节奏中加入摇滚元素，想表现出圣诞节的欢快与悸动，希望带给听众幸福、用温暖共同度过严冬。专辑收益将全数捐赠给需要帮助的人。

MV公开后很是令人惊艳，YouTube网友留言评论：「徐仁国与金圣喆演员本来就唱得很好，所以一听就陷入了，没想到权秀贤的音色更是让人疯狂」「演员们一起唱歌的样子看起来很幸福，尤其徐仁国唱歌的模样太棒了」「大家都很会唱啊，徐仁国的个人专辑也拜托了」「还会作词作曲，徐仁国的能力值到底到哪……歌曲真的很好听，音色最棒……♡ 现在还能看到演员们这样的默契，完美的圣诞礼物」。

▼徐仁国与权秀贤



theqoo论坛网友则评：「金圣喆怎么这么可爱」「金圣喆真的跟爱豆一样」「徐仁国音色真的是哇……」「歌曲太好听了，MV的氛围也很好，因为有仁国，所以每年都出专辑吧」「徐仁国疯了，看看你唱歌唱得多好」，也有人呼吁「大傻」李施彦快推出新戏剧作品（编按：可能忙於准备婚礼？）。

▼金圣喆、李施彦与南荣珠



▼快来听听这首歌，看看这些艺人们唱得多好听、表现多可爱吧



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