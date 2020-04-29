「Did this work?」LISA逆天长腿竟成了全球疯玩迷因 NANA x 朴成勋确定主演办公室浪漫喜剧《出师表》 《Running Man》500期结尾和全昭旻通话，意外制造了与梁世灿的甜蜜约定～ 韩国电视台Channel A被检察院搜索扣押！31年来首次 让SM艺人受到文化冲击的YG禁令！BLACKPINK大爆料听得SJ圭贤直抓头XD 带娃真的好累啊！Super Junior圭贤和双胞胎侄子玩直播，从满脸笑容到眼神呆滞XD 《夫妻的世界》表情包来了：我这么可爱，你忍心欺负我吗！？ TWICE宣布6月1日回归 发行新歌《MORE & MORE》

（雷）这一组 RM 的忙内CP 挺可爱的，小编很期待节目组拍摄的那一天～！

上周日播出的《Running Man》（4月26日EP.500）在节目的尾声刘在锡打电话给正在养病的全昭旻。（下面将会谈及结尾的优胜队伍！慎雷～）

＊５００期嘉宾名单：Apink 的朴初珑和尹普美、Lovelyz 的美珠、请夏、Weki Meki 的磪有情共五人。



原来大家一直在寻找的「贪心鬼」就是全昭旻，因为生病而不能参加５００期的录制而感到相当遗憾，所以一直用简讯和节目组联系，也一并决定了淘汰的顺序。



比赛结束后，刘在锡连线全昭旻，大家也都非常想念她，最终获得优胜的队伍是「宋智孝和梁世灿」，获胜礼物则是一束花和一张卡片，上面写著：「欢迎来到昭旻的家」大家也直呼根本就是为梁世灿量身打造的奖品，大家也都相当期待！



全昭旻听到拿下最后优胜的人是梁世灿也相当惊喜，并表示最想淘汰的人是李光洙，所以简讯里第一个就写他，让光洙五分钟就被出局（OUT）了，刘在锡也表示大家都很担心昭旻，最后昭旻也对成员和观众们承诺，会尽快恢复回到大家身边的。

（图：《Running Man》）

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