《Running Man》500期结尾和全昭旻通话，意外制造了与梁世灿的甜蜜约定～

（雷）这一组 RM 的忙内CP 挺可爱的，小编很期待节目组拍摄的那一天～！
上周日播出的《Running Man》（4月26日EP.500）在节目的尾声刘在锡打电话给正在养病的全昭旻。（下面将会谈及结尾的优胜队伍！慎雷～）
＊５００期嘉宾名单：Apink 的朴初珑和尹普美、Lovelyz 的美珠、请夏、Weki Meki 的磪有情共五人。
原来大家一直在寻找的「贪心鬼」就是全昭旻，因为生病而不能参加５００期的录制而感到相当遗憾，所以一直用简讯和节目组联系，也一并决定了淘汰的顺序。
比赛结束后，刘在锡连线全昭旻，大家也都非常想念她，最终获得优胜的队伍是「宋智孝和梁世灿」，获胜礼物则是一束花和一张卡片，上面写著：「欢迎来到昭旻的家」大家也直呼根本就是为梁世灿量身打造的奖品，大家也都相当期待！
全昭旻听到拿下最后优胜的人是梁世灿也相当惊喜，并表示最想淘汰的人是李光洙，所以简讯里第一个就写他，让光洙五分钟就被出局（OUT）了，刘在锡也表示大家都很担心昭旻，最后昭旻也对成员和观众们承诺，会尽快恢复回到大家身边的。
（图：《Running Man》）
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