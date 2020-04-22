「德鲁纳酒店」时隔一年开业展览，这次你是张满月！完美再现布景，还有新周边！
旅游 2020年4月22日 星期三11:45 ZJM
德鲁纳酒店展览有5大看点，夏天约起来~！
1. 可以从80多套的开化时期服装中挑选租借，化身华丽优雅的张满月社长。 这样进馆拍照打卡，可以和布景的风格和谐一致，画面自然就好看啦~
2. 剧中的真实布景体验，包括池贤仲负责的酒店前厅、张满月的办公室、超高层的Sky Bar（阳台）、惊悚神秘的13号室。
3. 用媒体艺术再现月灵树
4. 用360度VR体验德鲁纳酒店的室外拍摄地
5. 还有从未公开的现场照片、幕后花絮等也会展示，还能近距离观看张满月的服装、饰品。
还可以一站式买到全部周边！这是只有参观展览的人才能买的呢，不仅包括已经发售的满月徽章、月灵树徽章、酒店房间钥匙，还有贴纸套装、明信片套装、马克杯、张满月的扇子、帆布环保袋，都可以在展览现场购买。
展览期间从6月6日到10月4日（每周一休馆），展览地点位於首尔江南的M Contemporary。
展览官方IG、Facebook、Twitter帐号已开设。官方网站hoteldellunaexhibition.com也已经可以访问了！
图：www.wadiz.kr
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