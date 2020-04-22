《Hi Bye, Mama!》鬼妈妈第16集大结局，这个ending被批烂尾了！？

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（雷）其实是大家想像的到的 ending，眼泪在最后一刻并没有尽情释放，前面哭了好几集，到后面有种说不出的无奈…，但还是提醒大家珍惜身边的人事物啦～！大家看完结局后，有什么想说的话呢？《哈罗掰掰，我是鬼妈妈！》

tvN 感人的奇幻热门剧《Hi Bye, Mama!》（Netflix：哈罗掰掰，我是鬼妈妈）在上周日迎来大结局，最后一集收视回升，以 5.1% 收尾，拉回了一点收视成绩。



虽然车瑜理（金泰希 饰）向巫师薇洞家（尹始奉 饰）表明自己想活下去的心情，却在第15集再次反悔，瑜理还是决定离开，因为她复活的代价，将会使她女儿一辈子都会看得见鬼。



而瑜理能够复活，并不是因为她大骂老天爷而被惩罚，而是瑜理妈妈（金美京 饰）对她的思念，每日真心期盼的祈祷，才让女儿复活。



在离49天却来越接近时，瑜理也利用剩下的时间完成一些未完成的心愿，与女儿栖玗（徐宇真 饰）和曹钢和（李奎炯 饰）一起去游乐园、和朋友们一起露营…



还有当初救了栖玗的「一家三口鬼」的儿子，也请他到家里吃饭。（这一幕超像女儿带男友回家，见家长一起吃个饭XD）



最后，瑜理在离开前，和栖玗道别，瑜理说：「下辈子…你一定要来找妈妈，知道吗？」栖玗拍著瑜理背，回说：「妈妈再见。」



最后一程，薇洞家目送瑜理离开，瑜理看著镜子向自己说再见：「钢和啊～栖玗啊～听说到了天堂神会问我们两个问题，如果两题都回答”是”，下辈子就能投胎成人，一题是”这辈子你过得是否幸福？”另一题是”其他人是否因为你感到幸福？”我们下辈子一定要投胎成人，再次相遇。」你的答案会是什么呢？



下一幕，栖玗长大成人，留著亲妈妈的照片，而曹钢和和吴珉贞（高甫洁 饰）依旧是一对夫妻，曹钢和也克服手术室阴影，被女儿亏说爸爸经常动手术到几乎是住在手术室里了！XD



顺带一提，第15集的结尾，忽然出现平行时空，如果瑜理没发生车祸，如果还活著，一家三口幸福的模样。



能够明白编剧希望我们珍惜身边人的道理，多少意外是想像不到的，多少人没有机会和身边的亲友道别，女主得到了向大家道别和实现最后愿望的机会，难能可贵。

但仔细想想…其实故事本身「复活」就不合理，最后又要合理化的让瑜理离开人间，干脆不合理到底，让瑜理活著幸福的追求新的人生，也是不错的啊～！前期真的非常精彩，但到后期让观众们觉得可惜的地方也是蛮多的，大家看完觉得如何呢？

（图：Netflix）

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