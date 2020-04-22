「德魯納酒店」時隔一年開業展覽，這次你是張滿月！完美再現佈景，還有新周邊！
旅遊 2020年4月22日 星期三11:45 ZJM
德魯納酒店展覽有5大看點，夏天約起來~！
1. 可以從80多套的開化時期服裝中挑選租借，化身華麗優雅的張滿月社長。 這樣進館拍照打卡，可以和佈景的風格和諧一致，畫面自然就好看啦~
2. 劇中的真實佈景體驗，包括池賢仲負責的酒店前廳、張滿月的辦公室、超高層的Sky Bar（陽臺）、驚悚神秘的13號室。
3. 用媒體藝術再現月靈樹
4. 用360度VR體驗德魯納酒店的室外拍攝地
5. 還有從未公開的現場照片、幕後花絮等也會展示，還能近距離觀看張滿月的服裝、飾品。
還可以一站式買到全部周邊！這是只有參觀展覽的人才能買的呢，不僅包括已經發售的滿月徽章、月靈樹徽章、酒店房間鑰匙，還有貼紙套裝、明信片套裝、馬克杯、張滿月的扇子、帆布環保袋，都可以在展覽現場購買。
展覽期間從6月6日到10月4日（每週一休館），展覽地點位於首爾江南的M Contemporary。
展覽官方IG、Facebook、Twitter帳號已開設。官方網站hoteldellunaexhibition.com也已經可以訪問了！
圖：www.wadiz.kr
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