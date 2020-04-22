「德魯納酒店」時隔一年開業展覽，這次你是張滿月！完美再現佈景，還有新周邊！

「德魯納酒店」時隔一年開業展覽，這次你是張滿月！完美再現佈景，還有新周邊！

旅遊   2020年4月22日   星期三11:45   ZJM   7

德魯納酒店展覽有5大看點，夏天約起來~！

1. 可以從80多套的開化時期服裝中挑選租借，化身華麗優雅的張滿月社長。 這樣進館拍照打卡，可以和佈景的風格和諧一致，畫面自然就好看啦~

2. 劇中的真實佈景體驗，包括池賢仲負責的酒店前廳、張滿月的辦公室、超高層的Sky Bar（陽臺）、驚悚神秘的13號室。



3. 用媒體藝術再現月靈樹

4. 用360度VR體驗德魯納酒店的室外拍攝地

5. 還有從未公開的現場照片、幕後花絮等也會展示，還能近距離觀看張滿月的服裝、飾品。

還可以一站式買到全部周邊！這是只有參觀展覽的人才能買的呢，不僅包括已經發售的滿月徽章、月靈樹徽章、酒店房間鑰匙，還有貼紙套裝、明信片套裝、馬克杯、張滿月的扇子、帆布環保袋，都可以在展覽現場購買。




展覽期間從6月6日到10月4日（每週一休館），展覽地點位於首爾江南的M Contemporary。

展覽官方IG、Facebook、Twitter帳號已開設。官方網站hoteldellunaexhibition.com也已經可以訪問了！

圖：www.wadiz.kr

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留言/評論
  • Snow Black
    等到來台灣再用中文宣傳吧 現在能出國嗎？ 讓人看了想去又不能去很生氣ㄟ
    25分前
  • Vivi Huang
    好想買
    50分前
  • H.m. Tzeng
    何柏毅
    50分前
  • Melody Yiyi
    Howard Lim Ji Dong 真的有酱の酒店🏨叻 🤣
    46分前
  • PY Shek
    WY Suen想買舊週邊
    43分前
→更多留言...(2)
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